ASS. PARISI: “Giro d’Italia spunto per guardare il bicchiere mezzo pieno anche per il Calcio Catania”

Il Giro d’Italia 2022 saluta oggi Catania e la Sicilia con la quinta tappa, lunga 174 km, con partenza da piazza Università e arrivo a Messina. Bagno di folla ed applausi. L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi rilascia alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da cataniatoday.it: “Chiaramente se lo mettiamo a confronto con la situazione dei rossoazzurri, giornate come queste possono essere uno spunto per guardare in prospettiva il bicchiere mezzo pieno, anche per il Calcio Catania. Lo sport è il fiore occhiello della nostra città. Attraverso questo si recuperano tanti ragazzi perché lo sport è anche rispettare le regole, per questo dico che bisognerebbe puntare tanto sulle società sportive. Gli episodi di violenza, che ci sono sempre stati ma oggi hanno una cassa di risonanza maggiore per via dei social, sicuramente non aiutano, ma eventi come il Giro, e ripeto i risultati di Orizzonte e Saturnia aiutano a fare contrappeso e a dimostrare che Catania non è solo quello che appare attraverso questi video”.

