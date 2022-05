TORRE DEL GRIFO: servizio di vigilanza in funzione, presentata denuncia

Fa ancora discutere il furto avvenuto nei giorni scorsi dello stemma in pietra lavica del Calcio Catania. Come riporta il quotidiano La Sicilia, la struttura di Torre del Grifo non è rimasta incustodita. Un servizio di vigilanza è in funzione e dopo la denuncia presentata sono in corso indagini per risalire agli autori del furto. “Lo stemma trafugato si trovata tra l’altro in una di quelle zone semibuie e i controlli saranno rafforzati”, si legge. Torre del Grifo “non è stata abbandonata e potrebbe nel tempo ricongiungersi al Catania nella speranza che da qui al 18 giugno si presenti un gruppo solido che possa avviare il rilancio del club rossazzurro”.

