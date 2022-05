VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 24 settembre 1946, nasce il Club Calcio Catania

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo. Andiamo avanti con il quattordicesimo appuntamento della nostra rubrica, giungendo all’annata 1946-47, in Serie C.

Dopo che l’Associazione Fascista Calcio Catania terminò la sua vita definitivamente il 27 luglio 1944 insieme ad altre associazioni legate al regime, la Catania sportiva ripartì disputando i tornei indetti nel 1944 e 1945 dal restaurato Comitato Regionale Siculo di Orazio Siino. Quattro le formazioni catanesi che vi parteciparono, l’Unione Sportiva Catanese, la Virtus et Robur Catania, l’Unione Sportiva Elefante e la Società Sportiva Etna.

Il 24 settembre 1946 invece rinacque il vecchio sodalizio calcistico del Catania, la nuova società si chiamò “Club Calcio Catania”, avente come simbolo una testa di elefante in campo rosso e azzurro. Presidente della nuova società Santi Passanisi Manganaro, vicepresidente Angelo Vasta, il Duca Vespasiano Trigona di Misterbianco accettò la presidenza onoraria.

La nuova squadra – allenata prima da Lorenzo Bergia, poi da Cesare Goffi – partecipò al girone C della Serie C Sud, terminando in sesta posizione con 20 punti in classifica, non riuscendo a qualificarsi al girone finale, cui approdarono invece le due formazioni messinesi, il Giostra ed il Messina, che poi falliranno il salto di categoria, centrato dalla Nocerina, promossa in B (fonte Tutto il Catania minuto per minuto).

