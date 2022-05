EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Catania, momenti magici con Gomez e Barrientos. Tornerai grande”

Capita spesso ad Adrian Ricchiuti di ripensare ai momenti bellissimi vissuti con la maglia del Catania. Ne parla ai microfoni di cronachedispogliatoio.it, soffermandosi anche sull’attuale difficile situazione per i colori rossazzurri: “I compagni più forti che io abbia mai avuto lì sono Papu e Barrientos. Ma la forza di quel club era la squadra, l’insieme. Eravamo proprio una squadra fantastica. È stato un momento magico per me ma pure per tutta la città. Fallimento? Vedere tutto questo mi fa molto male, penso che faccia male a tutto il calcio italiano, soprattutto alla gente di Catania. Credetemi, ho giocato lì, so di cosa parlo e so quanto il calcio fosse importante per Catania. Non so quando, ma so per certo che il Catania tornerà grande”.

