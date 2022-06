LA SICILIA – Ass. Parisi “Siamo già in piena valutazione delle documentazioni. Se necessario chiederemo integrazioni. Figc sarà messa al corrente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In aggiunta a quanto pubblicato sui social, l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi concede un’intervista al quotidiano locale. “Dopo il lecito scetticismo per quello che è accaduto a Catania – dice -, oggi sento di esprimere la mia massima soddisfazione. Siamo sempre stati abbastanza fiduciosi di un interesse globale sul calcio a Catania e ci dà soddisfazione sul percorso svolto, aver accelerato la manifestazione d’interesse. Siamo nei tempi giusti, quelli prefissati. Ci siamo dati un termine entro la fine di questo mese, ma il nostro lavoro è già cominciato. Non poteva essere altrimenti. Dove e se necessario, chiederemo le dovute integrazioni a chi ha presentato la documentazione”. Aggiungendo che “la Federazione sarà fondamentalmente messa al corrente delle nostre valutazioni” e ringraziando “tutti coloro che hanno partecipato in via ufficiale al nostro avviso pubblico, scommettendo sull’opportunità di rilanciare il Catania” ma anche l’equipe tecnico-legale del Comune, in primis “il sindaco facente funzioni (Bonaccorsi) per la sua esperienza e visione. Siamo in buone mani. Ognuno farà la sua parte e posso confermare che siamo già in piena valutazione”. A proposito dell’eventuale presenza di soggetti indesiderati: “Chiunque non rispetti i canoni che ci siamo prefissati, non troverà spazio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***