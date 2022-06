BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Molti tifosi del Catania si sono avvicinati alla nostra società, orgoglio cittadino”

Giuseppe Bosco, Presidente del Catania Beach Soccer reduce dalla prestigiosa vittoria della Supercoppa italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni evidenziate da seried24.com con riferimento anche alle vicende calcistiche del Catania: “È un periodo di grande desolazione, ma non ci si può piangere addosso. Chi prenderà il Catania deve avere una liquidità di almeno 10 milioni di euro per evitare una toccata e fuga. Molti tifosi del Catania si sono avvicinati alla nostra società. Adesso i catanesi hanno iniziato a strizzare l’occhio alla nostra società e la vedono come orgoglio della città. Ci siamo posti un obiettivo: far diventare questo sport una moda. Vogliamo far sorridere le persone e credo che con questa prima vittoria stagionale ci siamo riusciti. Riceviamo mail di ragazzi che vogliono venire ad allenarsi da noi e organizzare tornei tra scuole calcio e universitari. C’è massima attenzione nei confronti di questo sport. In città mi fermano e vogliono far qualcosa insieme: è molto bello”.

