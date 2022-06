NUOVO CATANIA: chi è Pelligra, il gruppo australiano interessato

Sono ufficialmente quattro le manifestazioni d’interesse presentate formalmente al Comune di Catania. Adesso spetterà all’amministrazione comunale ed al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi valutare la proposta ritenuta più vantaggiosa affinchè ci possa essere un rilancio calcistico in grande stile in una città che da troppo tempo fatica a vedere la luce. Il gruppo in pole per l’aggiudicazione del bando potrebbe essere la Pelligra Group Pty Ltd, società australiana di cui tanto si parla in queste ore rappresentata da Dante Scibilia, ma meglio non dare niente per scontato.

L’azienda in questione, che ha pianificato progetti industriali anche da centinaia di milioni di dollari relativamente a siti Ford, acquacoltura, hotel, strutture di lusso di vario genere, da 60 anni è coinvolta nel mercato edile-immobiliare internazionale ed “è sulla buona strada per diventare il principale fornitore australiano di strutture commerciali su misura e adatte, che migliorano sia le singole attività che la comunità più ampia in cui operano”, si legge tramite il sito ufficiale dell’azienda.

CREDENZIALI

Finanziaria: multimilionaria di dollari di proprietà in acquisizione in un portafoglio diversificato.

Locazione: oltre 800 inquilini sul posto, la maggior parte con contratti di locazione a lungo termine. Footprint Pelligra ha completato progetti a Victoria, South Australia, New South Wales, Queensland, Filippine e Cina.

Progetti: oltre 1200 prestigiosi progetti sono stati consegnati con successo da uno stato all’altro e all’estero.

