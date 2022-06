CATANIA ROSSAZZURRA: “Esplosione di gioia di un’intera comunità. Sia l’inizio di una grande scalata”

Nota stampa Associazione Catania Rossazzurra

Mai come oggi abbiamo avuto dimostrazione di come il calcio sia anche e soprattutto un fenomeno sociale.

L’esplosione di gioia di un’intera comunità, dopo anni di amare delusioni, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

𝗟’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮𝘇𝘇𝘂𝗿𝗿𝗮 ripone con forza il proprio impegno nel sociale, per questo motivo 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙞 𝙘𝙞𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙜𝙧𝙪𝙥𝙥𝙞 che hanno manifestato il proprio interesse al Comune.

Questi, meritano solo riconoscenza e gratitudine da parte nostra per aver creduto nelle potenzialità di Catania e per la voglia di investire nella nostra comunità.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐫𝐚, scelto dall’amministrazione comunale per una vera e propria rinascita del Calcio Catania e non solo…

Ross Pelligra oggi rappresenta quel famoso “𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨“ che noi tutti speravamo potesse arrivare come annunciato nel nostro primo comunicato stampa.

𝐋’𝐚𝐮𝐬𝐩𝐢𝐜𝐢𝐨 è che le sorti del Catania possano essere degne della nostra splendida tifoseria. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una grande scalata ricca di gioie e soddisfazioni.

Il popolo rossazzurro vuole rinascere e la ventata di entusiasmo per la nuova proprietà, dovrà essere il motore trainante di un nuova pagina di storia da scrivere tutti insieme.

𝐌𝐄𝐋𝐈𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐑𝐄 𝐒𝐔𝐑𝐆𝐎

Associazione Catania Rossazzurra.

