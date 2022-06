CATANIA SOCIAL: canguri ovunque, i tifosi spingono verso Pelligra. Cosa deciderà il Comune?

Tifosi in fermento sui social. Dappertutto si leggono commenti favorevoli ad un’eventuale assegnazione della proprietà del nuovo Catania Calcio a Pelligra Group Pty Ltd, società con sede in Australia ed insediamenti anche in Cina, India e nelle Filippine, leader mondiale nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, nel ramo immobiliare, nell’ammodernamento, nella trasformazione e nella ristrutturazione degli edifici, nella realizzazione di aree aziendali ed infrastrutture sportive, alberghiere e turistiche, nella strategia ambientale e nella bonifica.

Il pensiero comune sembra essere che il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi farebbe bene a dare semaforo verde, senza pensarci troppo, alla società presieduta da Ross Pelligra per la ripartenza del calcio a Catania. Gif, immagini animate e clipart raffiguranti bandiere dell’Australia, canguri, dollari e monete popolano il web. Segno evidente che un’ampia fetta di tifosi del Catania spinge con decisione verso il gruppo australiano, intravedendo nella manifestazione d’interesse presentata da Dante Scibilia una ghiotta opportunità di rilancio.

Vale la pena sottolineare che i cinque soggetti che hanno espresso concreto interesse per il Catania sono meritevoli di attenzione. La documentazione è in possesso del Comune, chiamato a verificare entro la fine di giugno il contenuto delle PEC inviate. Importante conoscere il business plan dettagliato di ogni singolo gruppo. Di sicuro Palazzo degli Elefanti svolge un ruolo decisivo e di grande responsabilità. I tifosi in queste ore hanno lanciato segnali chiari, l’auspicio è che si scelga il meglio possibile. Non resta che attendere la conclusione di una partita che si deciderà entro una decina di giorni.

