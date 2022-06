DALL’AUSTRALIA: “Catania, possibile partnership con l’Adelaide United?”

La notizia della ripartenza del calcio a Catania affidata all’imprenditore Ross Pelligra è giunta in questi giorni in Australia, dove il gruppo che fa riferimento all’attuale proprietario del Catania ha già sotto controllo la squadra di baseball degli Adelaide Giants e l’Adelaide Lightning nella WNBL (principale lega di basket femminile), ma anche la formazione di basket Adelaide 36ers. Inoltre è presente nell’hockey, è comproprietario del South Melbourne FC ed ha completato l’acquisto dell’Adelaide United (sono entrambe squadre di calcio, la seconda militante nella massima serie australiana). E intanto proprio dall’Australia, precisamente dal sito theroar.com.au, leggiamo che potrebbe nascere una partnership tra il ‘nuovo’ Catania Calcio e l’Adelaide United, avente come oggetto il possibile trasferimento di giovani calciatori australiani che avrebbero, dunque, la possibilità di “entrare nel redditizio mercato europeo”.

“Le radici siciliane di Pelligra – si legge – e gli entusiasmanti piani della società” per il prossimo futuro del club rossazzurro “sembrano aver rinvigorito la gente del posto dopo il tumulto che ha travolto la squadra negli ultimi tempi”. Le acquisizioni di Adelaide United e Calcio Catania potrebbero dimostrare “che il gruppo Pelligra può fare bene nel mondo del calcio come in quello immobiliare”.

