EX ROSSAZZURRI – Terlizzi: “Catania, serve gente che mantenga le promesse. Pelligra, segnale positivo”

L’ex calciatore Christian Terlizzi è intervenuto ai microfoni di “A Tutto Mercato”, su Tmw Radio, per parlare anche della situazione del Catania. Ecco quanto evidenziato: “Piazze come Catania vivono di calcio, hanno voglia di gente che mantenga le promesse, perché poi le chiacchiere se le porta via il vento. Non riesco a spiegarmi come sia potuto fallire il Catania con un centro sportivo che in Europa, forse non esiste da nessun’altra parte. Auguro al Catania di trovare una persona che voglia soprattutto il bene della città e riesca a pianificare affidandosi a persone serie, senza inserire in organico qualcuno perchè è dovuto farlo. Questa è la base più importante per ripartire. Avendo alle spalle una società solida, con dei valori. Pelligra? Il fatto che si tratti di un soggetto con origini siciliane che porta avanti un’attività da 60 anni, tramandata di famiglia in famiglia, credo sia un segnale positivo. E’ importante mettere da parte chi fa calcio solo per speculare”.

