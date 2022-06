GRUPPO MAESTRI: “Clima emozionante ed elettrizzante. Auteri allenatore prescelto in caso di successo”

Il legale rappresentante del gruppo dell’ingegnere Fabio Maestri, impegnato nell’ambito della termovalorizzazione e non solo, pubblica il seguente comunicato in attesa di conoscere la decisione del Comune etneo in merito all’assegnazione di un nuovo proprietario del Catania Calcio: “Il Gruppo Maestri, al termine della scadenza dei tempi di presentazione al Comune di Catania delle manifestazioni di interesse, plaude al clima emozionante ed elettrizzante che si è creato in città e tra la tifoseria rossazzurra e si augura che da questa gara di progetti, idee, competenze e strutture concorrenti venga selezionato il meglio per la squadra che Catania merita. Per questo ha il piacere di annunciare il nome “dell’allenatore prescelto” dal nostro gruppo, in caso di successo: Gaetano Auteri”.

