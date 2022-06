ESCLUSIVA – Mercato: Rosaia e Sarao disponibili a scendere di categoria per il Catania

In un momento in cui c’è grande attesa per capire da quale proprietà ripartirà il Catania, non mancano gli ex calciatori rossazzurri pronti a valutare concretamente un eventuale ritorno alle pendici dell’Etna in caso di partecipazione (altamente probabile) al campionato di Serie D. Tra questi, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il centrocampista Giacomo Rosaia, attualmente svincolato e tra i principali protagonisti nella stagione recentemente trascorsa con l’epilogo purtroppo noto. Sarebbe favorevole a tornare in Sicilia in presenza di un progetto serio malgrado la ripartenza dalla D. Anche il 32enne centravanti Manuel Sarao, contrattualmente legato al Gubbio e che ha lasciato la sponda rossazzurra della Sicilia un anno fa, ha dato la propria disponibilità.

