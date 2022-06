LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra si è spostato a Roma, poi sarà la volta di Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Venerdì Ross Pelligra ha acquisito il 45 per cento della Pallacanestro Varese entrando a piene mani in una realtà nazionale di comprovato prestigio, contemporaneamente ha avuto la certezza di ricevere l’incarico per far rinascere il calcio a Catania. Dopo aver acquisito le azioni della Pallacanestro Varese, “l’imprenditore siculo-australiano si è spostato a Roma – riporta il quotidiano -, arriverà a Catania per una conferenza stampa: sarà il primo approccio con la realtà rossazzurra che presto conoscerà anche due suoi stretti collaboratori come Mark Bresciano (ex calciatore del Palermo) e Vincent Grella. Poi sarà il tempo dei colloqui con la Figc per ottenere il titolo di Serie D, ma anche il momento di ragionare sul modo di rilevare e rivalutare il tempio sportivo di Torre del Grifo per riconsegnarlo ai catanesi. La favola è appena cominciata”.

