LA GAZZETTA DELLO SPORT – Pelligra: “Tifosi, sono uno di voi. Catania città meravigliosa”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Intercettato a Roma durante un viaggio d’affari, l’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra ha speso parole d’elogio per la città di Catania, ribadendo di sentirsi onorato di avere la responsabilità di attivare il processo di rilancio rossazzurro:

“Sono onorato e orgoglioso per essere stato scelto come rappresentante del calcio a Catania. Voglio portare avanti la ‘legacy’ del Catania 1946 e ricostruire il Catania Calcio per le prossime generazioni. Ringrazio di cuore la piazza per il supporto di entusiasmo fornitomi, lo condivido con loro perchè mi sento come uno di loro. Le mie radici sono siciliane e il mio sangue è italiano. Ho visitato Catania tantissime volte prima dei mesi in cui il Covid ci ha costretti a viaggiare poco. Prima visitavo la Sicilia un paio di volte l’anno. Questa città ha dei gioielli ancora da esplorare. Voglio conoscere di più di questa meravigliosa città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***