LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Stadio, si aspetta la pubblicazione del bando per i lavori”

Si attendono novità per quanto concerne il sostegno dei preannunciati lavori dello stadio “Angelo Massimino”. All’interno dell’edizione online de La Gazzetta dello Sport si legge che l’impianto “riaprirà le porte alla musica dal vivo con le due date (11-12 luglio) di Ultimo che avrà spazio per due giorni. E poi? Si aspetta la pubblicazione del bando per assegnare i lavori di restauro di tribune e terreno di gioco, spogliatoi e altre aree per un totale di quasi 6 milioni pescati da fondi comunitari”. Viene anche riportato che “chi avrà in mano il nuovo Catania dovrà accontentarsi di una capienza ridotta per cominciare il rapporto con la città”.

