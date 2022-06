NUOVO CATANIA: ancora nessuna manifestazione d’interesse, ma dal Comune cauto ottimismo

Dal Comune le rassicurazioni sono sempre le stesse: dialoghi costanti e numerosi, si attende con fiducia. E intanto tra una settimana scade il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per il rilancio del calcio a Catania, in risposta all’avviso pubblicato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale. Ad oggi, a Palazzo degli Elefanti, non è pervenuta ufficalmente alcuna manifestazione, nè pec, ma c’è cauto ottimismo. I movimenti ci sono e, nei prossimi giorni, si attendono proposte ufficiali che arriveranno quando sarà il momento, stando alle sensazioni del Comune. Importante verificare la consistenza ed il business plan degli offerenti, onde evitare di ripetere gli errori del passato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***