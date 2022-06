LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Nuovo Catania, indiscrezioni su tre soggetti che si muovono”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Catania il 18 giugno conoscerà il proprio destino. L’avviso esplorativo pubblicato dal Comune è oggetto di studio e di programmazione da parte di almeno tre soggetti, “nessuno legato al passato” secondo quanto assicura l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport a cura di Giovanni Finocchiaro. “Il gruppo romano sembra dietro le quinte ormai da tempo – si legge – Dovrà presentare un piano quadriennale di azione con prima squadra e vivaio”, con una base economica solida “che il patron o i soci devono portare in dote”. L’altra pista “porta direttamente in Toscana, laddove il calcio ha sviluppato progetti anche di alto livello. Si sussurra che sia Pisa l’epicentro di ogni discorso”. E ci sarebbe “un ex Presidente di un club importante coinvolto”. Per il resto continua a circolare qualche vocina legata a soci Sigi e all’ex patron Antonino Pulvirenti ma “nessuno ha fatto sapere di essere interessato a subentrare”. Su Gaucci “regnano silenzi e smentite, nonostante il pubblico veda positivamente il ritorno di Riccardo, che condusse in B il Catania”.

