LA SICILIA – Ass. Parisi: “Manifestazioni d’interesse? Ottimismo che confermo. Ecco perchè non inserito il parametro dell’azionariato”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi fa il punto della situazione dopo avere pubblicato, nei giorni scorsi, l’avviso esplorativo volto alla ricerca di manifestazioni d’interesse per il rilancio del calcio cittadino: “L’impressione è positiva, la percezione che abbiamo è quella che ci aspettavamo. C’è grande fermento e i colloqui (telefonici ed esplorativi) che abbiamo avuto sono costanti. Un buon segno e un ottimismo che tengo a confermare. Non c’è necessità di stabilire nuovo dialogo con la Lega, a meno che non vogliano suggerirci qualcosa e ben venga, se questo presuppone che vi sia modo di rendere la manifestazione d’interesse ancor più appetibile. Ci siamo mantenuti perfettamente sui dettami comunicati dalla Federazione e siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto, segno che è stato fatto un lavoro importante”.

“Azionariato? L’impegno a una sottoscrizione popolare di azioni per una percentuale comparso all’interno del bando del Palermo nel 2019 non andò a buon fine, sulla base di questa esperienza abbiamo scelto di non inserire questo parametro nella nostra manifestazione d’interesse. Saranno, eventualmente, valutazioni dell’imprenditore o della compagine sociale. Se l’avviso fosse stato più stringente, con l’aggiunta di questi parametri, avrebbe potuto rappresentare un motivo di mancata valutazione/investimento da parte di uno o più candidati”.

