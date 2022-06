LA SICILIA – Pasqualino (Sky Sport): “Provo un senso di colpa per aver lasciato Catania. Quella conferenza stampa di Zeman…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il giornalista di Sky Sport Ivano Pasqualino, catanese nato nel 1986, parla del suo legame con la città di Catania ricordando in particolare il 12 gennaio 2013: “Mi trovavo a Milano, nella redazione di Sky Sport dove lavoro dal 2011 – dice – Stavo ascoltando la conferenza stampa di Zdenek Zeman alla vigilia di Catania-Roma. La sua panchina iniziava a traballare, aveva bisogno di spostare l’attenzione dai risultati mediocri della sua squadra verso cause esterne: «A Catania il problema è l’ambiente, non è facile giocare lì, non è un ambiente tranquillo, se qualcuno pensa a quello che succede fuori non riesce a esprimersi». Dopo quelle parole, ho sentito dentro di me un’eruzione vulcanica, rabbiosa e possente. Zeman non si riferiva soltanto allo scudetto perso dalla Roma al Cibali il 18 maggio 2008. Quella frase non si limitava a riaprire la ferita del caso Raciti. Andava oltre: in quelle parole c’erano decenni di luoghi comuni che hanno avvelenato la nostra terra”.

Sottolineando che “quello è il momento esatto della mia seconda nascita catanese, vissuta come un’epifania pirandelliana, un istante in cui tutto diventa improvvisamente chiaro”. Vivendo lontano da oltre 10 anni, “più mi allontano, più il mio cuore si avvicina lei”. Provando ancora oggi “un senso di colpa per aver lasciato la mia isola, in cerca di nuove avventura professionali nel ‘continente’ come scriveva Verga nei ‘Malavoglia’. La vivo come un tradimento commesso verso la madre che mi ha partorito”.

Erano i primi anni 2000, “il Calcio Catania era un trampolino di lancio ideale verso realtà nazionali. Io sono salito su quel trampolino, ma a volte avrei voluto non saltare. Non so quante lacrime ho versato all’aeroposto Fontanarossa. Il copione è sempre lo stesso: la prima lacrima scende già quando atterro, la seconda quando decollo e vedo l’Etna che mi saluta da lontano. Forse un giorno le nostre strade si ricongiugeranno, come un amore estivo. E sarà bellissimo, come la vittoria del Catania per 1-0 contro la Roma di Zeman”.

