DALLA CITTA’: spiagge libere tutte operative e funzionali prima del 15 giugno

Complici le alte temperature, la spiaggia libera comunale n.3 “Stromboli” appena aperta è stata presa letteralmente d’assalto dai bagnanti, che hanno affollato il litorale della plaia per le prime tintarelle dell’anno. La spiaggia libera, con il coordinamento dell’assessore al mare Michele Cristaldi, è stata ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere quanti vogliono usufruire gratuitamente in riva al mare di docce, servizi igienici, spogliatoi, pulizia della spiaggia, spazi per i cani e accorgimenti per rispettare l’ambiente come l’astuccio porta cicche per chi non rinuncia alla sigaretta.

“Abbiamo riorganizzato e potenziato i servizi come quelli del bar, gli spogliatoi e l’attività di cani per il salvataggio in mare, superando le difficoltà organizzative di ogni apertura stagionale di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia di oltre 1500 mq in fondo al viale Kennedy”, ha spiegato l’assessore Cristaldi. Nei prossimi giorni sarà la volta della spiaggia libera n.2 e infine la n.1. Nelle tre spiagge libere vi saranno facilitazioni per l’accesso al mare dei diversamente abili, attività di animazione per adulti e bambini, sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, aree di sgambamento per cani, il wi-fi gratuito e un‘area sportiva.

L’azienda appaltatrice, Stella Polare Srl di Catania, come lo scorso anno, gestirà i cinquemila metri complessivi delle tre spiagge libere, sino a tutto il 2025, senza costi per le casse pubbliche, che intratterranno gli oneri concessori previsti dal bando. “Obiettivo dell’Amministrazione Comunale – ha detto l’assessore Cristaldi – è avviare entro pochi giorni i servizi di spiaggia libera gratuita anche nelle altre strutture comunali della Plaia: la numero due “Vulcano” e successivamente la numero uno “Etna”, in modo che prima del 15 giugno siano tutte operative e funzionali. Analogamente alla plaia, nel lungomare roccioso, per il solarium di piazza Sciascia/Europa e la passerella per i disabili di San Giovanni Li Cuti, i lavori sono alle battute finali e la loro apertura avverrà entro metà giugno”.

