AVV. RAPISARDA: “Tifosi, compattezza ritrovata. Comune, scelta sia motivata e logica. Giovannone e Maestri…”

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, pubblica alcuni post su Facebook mentre si avvicina un momento decisivo per il futuro del calcio nella città dell’Elefante. Riportiamo alcuni passaggi interessanti. A cominciare dal fatto che a Catania si respira un’aria nuova. “Fuoco sotto la cenere… I tifosi del Catania sono più vivi che mai – osserva l’avvocato – Testardi, Orgogliosi, pieni ancora di Dignità. La vera notizia di ieri è questa. Un popolo che chiede riscatto e che di fronte ad un programma ed ad un progetto che indicano la strada per ripartire, ricominciare, chiede di imboccarla, all’unisono, con passionale determinazione. Con la fermezza irriducibile di un popolo che si ritrova per incanto unito in ciò che desidera. Abbiamo compreso perfettamente chi ha la capacità carismatica e la forza economica di sposare questa ansia di rivalsa che ci macera dentro. Abbiamo ritrovato per magia, in un istante, la ostinata compattezza dei momenti migliori che sembrava perduta per sempre”.

A proposito della scelta che il Comune dovrà assumere, relativamente alle manifestazioni d’interesse ricevute: “In nome tuttavia dei giorni amarissimi delle aste deserte, delle lacrime di ieri, dove ci siamo sentiti soli, sperduti ed abbandonati l’uno con l’altro, dobbiamo fare rispettare l’impegno di esaminarle tutte le proposte. Con il necessario tempo che ci vorrà e senza inutili pressioni. Non vogliamo che la scelta del Comune appaia fuori di qui come dettata dalla enfasi popolare. Ma sia motivata, ragionata e logica. Meglio per tutti che le cose finiranno per coincidere, perché così sarà. Ne siamo certi. Ma sia tutto nel rispetto dei partecipanti e della forma che è sostanza delle procedure di legge”.

Sempre con riferimento ai soggetti che hanno avanzato ufficialmente la loro candidatura, ferma restando la preferenza al gruppo australiano di cui tanto si parla in queste ore, un grazie viene attribuito a Giovannone “senza stupida ingratitudine. Il suo progetto esiste, è serio ed è concreto. Ha arricchito la competizione e la Comunità deve, ha l’obbligo morale, essere a lui grata”. Nel caso di Maestri, invece, “prima ancora di parlare di allenatore, desideriamo sia reso pubblico l’organigramma. Subito dopo quali uomini designati per Torre del Grifo e con quali programmi. Con chi soprattutto, senza infingimenti. Ha le forze per riportarci in B immediatamente? O appoi viremu, esattamente come ieri?”. Aggiungendo: “Continuare a pensare al tifoso del Catania nella media come ad un utile idiota ci riporta, guarda caso, ai tempi dei metodi delle collette. Basta, basta così… Chiudiamo per sempre certe esperienze non più riproponibili”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***