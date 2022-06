LO MONACO: “Spero di tornare in pista, ma non è semplice…”

Parole pronunciate dall’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, in un momento in cui vorrebbe tornare operativo per sposare un nuovo progetto ma fatica a trovare nuova sistemazione: “Spero di tornare in pista nella prossima stagione, mi auguro che qualcuno si ricordi che un po’ di calcio lo conosco. Tuttavia non è semplice, oggi i club faticano ad accettare di avvalersi della collaborazione di un professionista decisionista”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***