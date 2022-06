EX ROSSAZZURRI: Bianco in Serie A, lo accoglie la Juventus

Nuova ambiziosa avventura per Paolo Bianco, ex assistente tecnico di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk con importanti trascorsi da difensore del Catania dal 2004 al 2006. Bianco ha infatti raggiunto l’intesa con la Juventus per far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Grande opportunità per la carriera dell’ex rossazzurro, che proprio un mese fa rilasciò alcune dichiarazioni ricordando proprio l’esperienza catanese a La Sicilia, auspicando il meglio per il futuro del Catania: “L’esperienza di calciatore a Catania è stata favolosa. Due anni strepitosi. Catania senza calcio? Impossibile continuare a vivere con un vuoto del genere. Il pubblico ha passione, città e club hanno fatto la storia in Italia. Si deve ripartire con un progetto, con volontà e pazienza. Si devono superare gli ostacoli per rifondare una storia che merita di essere vissuta sul campo e non fuori”.

