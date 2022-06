MAESTRI: bando, in caso di aggiudicazione l’imprenditore acquisirebbe l’80% delle quote

In questi giorni è saltato fuori il nome dell’imprenditore Fabio Maestri, operativo nel campo dell’energia in generale e dei termovalorizzatori. Per conoscere meglio il progetto ed il profilo dell’aspirante patron del nuovo Catania, QdS.it ha interpellato il suo legale, l’avvocato Luigi Ferlito. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista: “Maestri ha delle società di ottime prospettive e lo dico sulla base di quelli che sono i risultati già ottenuti. Esperienze nel calcio? Non ha mai avuto esperienze in questo mondo. Nessun ruolo amministrativo o dirigenziale, nemmeno in società dilettantistiche. Però è appassionato di calcio e particolarmente legato a Catania. Il mio assistito avrà la quota di maggioranza, quella di minoranza sarà pari a circa il 20%. Non ci saranno altri imprenditori, c’è il riferimento a società che fanno capo a questa figura e che sono a lui collegate. L’investimento è programmato per essere fatto con una nuova società che verrà appositamente costituita e finanziata. Vogliamo dimostrare che ci sono società di sua proprietà, con un’importante forza economica, che rendono credibile la sua forza economica, a livello individuale. La quota di minoranza? C’è una compagine che verrà formata attraverso due soci, lui e un’altra figura che avrà appunto la restante quota. Su questo mi fermo perché non posso entrare nel dettaglio”.

