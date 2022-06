GIOVANNONE (ex patron Torino): “Sono interessato al Catania, entro sabato ci sarà la mia offerta”

L’imprenditore laziale Luca Giovannone, ex patron del Torino, nel 2005 salvò il club granata da un possibile fallimento attraverso il Lodo Petrucci e l’iscrizione in Serie B. Ai microfoni di seried24.com ha manifestato il suo interesse per il Catania: “Confermo il mio interesse per la squadra, diciassette anni dopo l’esperienza col Torino ho voglia di tornare nel calcio – dice – Ai tempi ingaggiai calciatori per un budget di 20 milioni di euro e, infatti, quel Torino salì subito in Serie A. Tra me e Catania c’è un legame forte. Nei prossimi giorni parteciperò al bando. Entro sabato alle 13 ci sarà la mia offerta sul tavolo del Comune. Voglio riportare subito il Catania nel calcio che conta. La D deve essere solo di passaggio, ma l’obiettivo è arrivare in A. Ho studiato attentamente la situazione. La nuova società sarà acquistata dalla mia Spa. Nel 2022 viaggiamo oltre i 50 milioni di fatturato. Questo è per far capire la solidità che possiamo garantire al progetto”.

