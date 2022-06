SALVO LA ROSA: “Gioisco perchè la Sicilia ha di nuovo una squadra in B. Spero che il Catania torni protagonista”

Il noto giornalista e conduttore televisivo catanese Salvo La Rosa si complimenta sportivamente con il Palermo per la promozione in Serie B ottenuta a seguito della vittoria dei playoff al cospetto del Padova: “Da Catanese e da Siciliano gioisco insieme con i miei corregionali e amici Palermitani: troppo forte il Palermo del Presidente Dario Mirri, trasformato da un grande allenatore come Silvio Baldini e Serie B giusta – dice – La Sicilia ha di nuovo una squadra in B e adesso voglio sperare che il Catania ritorni protagonista, ripartendo dalla serie D, dopo il triste fallimento che ha tanti colpevoli, e che il Messina possa continuare a giocare serenamente in C per puntate sempre più in alto. Sperando che Palermo, Catania e Messina possano tornare tutte insieme in serie A, come ai bei tempi, e che tutte le altre squadre siciliane possano brillare come meritano”.

