MERCATO – Stampa romagnola: “Cesena, definito l’ingaggio di Albertini”

Un altro degli svincolati tra le fila del Catania sta per vestire una nuova casacca. Nei giorni scorsi si era parlato di Avellino come una delle ipotesi più interessanti per il futuro di Alessandro Albertini, esterno destro a tutta fascia classe 1994. A spuntarla però sembra essere il Cesena. La stampa romagnola, ed in particolare il Corriere Romagna, assicura infatti che nel tardo pomeriggio di ieri sarebbe stata chiusa l’operazione per l’ingaggio dell’ex laterale rossazzurro. Un rinforzo sicuramente importante per Mimmo Toscano in vista della prossima stagione.

