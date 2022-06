LA GAZZETTA DELLO SPORT – Gaucci: “Mi sarebbe piaciuto tornare al Catania, ma ecco perchè ho rinunciato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

In merito alla possibilità di un ritorno di Riccardo Gaucci al timone del Catania, quest’ultimo rilascia le seguente dichiarazioni attraverso l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport: “Dico la verità e non mi nascondo. Sì, ho provato e mi sarebbe anche piaciuto con grande orgoglio e determinazione tornare in una città che amo alla follia anche oggi. Ho rinunciato perchè non c’erano i presupposti per entrare. Non volevo fare figuracce con Catania città e con i tifosi. Avevo ottenuto l’interesse di alcuni investitori, ma alcuni si sono spaventati per le spese che avremmo dovuto sostenere al secondo anno di Serie C. Avevamo redatto un piano, sperando di ottenere la D, vincerla al primo tentativo, programmare due anni di Serie C puntando al salto in B. La paura più grande era di fallire al secondo eventuale anno in C. Avremmo avuto costi insostenibili per quello che era il nostro progetto e le possibilità economiche. Adesso spero che il 18 giugno arrivi qualcuno che abbia non solo le possibilità economiche ma soprattutto anche l’amore nei confronti di una città che vive di pallone”.

