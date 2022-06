PALAZZO DEGLI ELEFANTI – Pelligra Group, presentato il progetto: “Senso di appartenenza e voglia di spingere più in alto possibile”

Conferenza stampa fiume a Palazzo degli Elefanti per la presentazione del progetto di Pelligra Group relativo alla fondazione di un nuovo Catania. A fare gli onori di casa il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’assessore Sergio Parisi. Ad accompagnare Ross Pelligra l’advisor Dante Scibilia oltre a Vincenzo Grella e altri collaboratori.

“Catania ha dimostrato di essere una città attrattiva trovando cinque proposte per una nuova squadra di calcio – ha spiegato Bonaccorsi –. Alla fine abbiamo scelto Pelligra perché ci ha proposto un bel progetto con numeri decisamente importanti”.

“Abbiamo lavorato tanto e scelto quella che ci sembrava la soluzione più idonea per la città – puntualizza Sergio Parisi –, sia sul fronte sportivo che su altri. Ben venga l’arrivo a Catania di un gruppo forte”.

“Catania è stata per Pelligra anche una scelta di cuore oltre che una opportunità imprenditoriale – ha esordito Dante Scibilia -. Questo progetto si fonda sulla necessità di creare una struttura solida partendo dal settore giovanile. Bisogna far capire alla gente che questo è un progetto che coinvolge la città a 360 gradi – prosegue l’advisor del gruppo Pelligra -. Catania meritava l’opportunità di ripartire e rilanciarsi nel panorama calcistico”.

“Sono qui per le mie origini e perché Catania è una grande opportunità e una responsabilità – ha affermato Ross Pelligra -. Lavoreremo sodo perché solo così si raggiungono i risultati. Vogliamo creare una squadra fatta di gente che faccia del senso di appartenenza la sua prerogativa. Vogliamo una squadra di leggende, vogliamo spingerci il più in alto possibile e solo lavorando tanto e sudando, facendo fatica riusciremo in questo obiettivo. Vorrei che la gente capisse che siamo qui per restare a lungo e fare qualcosa di buono per questa terra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***