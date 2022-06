PELLIGRA: soddisfazione da Varese, lunedì sarà a Catania

Ross Pelligra, presidente dell’omonimo gruppo industriale, ha partecipato alla conferenza stampa convocata a Palazzo Estense, a Varese, illustrando maggiori dettagli sull’accordo che porterà a un investimento degli imprenditori australiani nella Pallacanestro Varese ed impianti sportivi del territorio. La conferenza ha confermato l’impatto importante dell’investimento del Pelligra Group Pdy Ltd.

E proprio quest’oggi, venerdì 24 giugno, da Catania è giunta l’ufficialità della notizia che il Comune ha detto sì alla manifestazione d’interesse di Pelligra per il rilancio del calcio cittadino. Chiara la soddisfazione dell’imprenditore siculo-australiano dopo avere ricevuto la comunicazione dall’amministrazione comunale etnea. Lunedì sarà a Catania, proprio in coincidenza della Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro, evento che vedrà scendere in campo allo stadio “Angelo Massimino” (ore 19) una selezione di vecchie glorie del club rossazzurro e giovani calciatori e calciatrici del Catania (ingresso gratuito). Occasione per festeggiare anche la figura di Pelligra al timone del ‘nuovo’ Catania.

