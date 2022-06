STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “C’è un futuro per Catania. Pelligra? Scibilia ha rafforzato gli indici di gradimento”

Alessandro Vagliasindi, giornalista di ‘Repubblica’ e ‘Telecolor’ intervenuto nel corso di Corner, parla dello scenario attuale in casa rossazzurra dopo la presentazione di cinque manifestazioni d’interesse al Comune di Catania:

“Ciascuno dei gruppi che ha depositato la PEC evidentemente aveva una strategia ben precisa sulla tempistica dell’invio. Adesso l’amministrazione comunale ha il compito più gravoso. Valutando tutta la documentazione che deve destinare l’aggiudicatario del bando. La città subito dopo la chiusura dei termini di scadenza dell’avviso ha espresso già una sua preferenza per il gruppo rappresentato da Dante Scibilia. Anche alla luce delle parole dello stesso Scibilia c’è la sensazione che si tratti effettivamente di un soggetto imprenditoriale molto solido e consistente. Il fatto che la proposta sia stata veicolata da Scibilia, che è un uomo di fiducia di Tacopina, in qualche modo ha rafforzato gli indici di gradimento. C’è la percezione che si tratti di un soggetto accreditato delle migliori credenziali e potrebbe essere anche in cima alle risultanze oggettive che usciranno dalla valutazione del Comune. Fermo restando che fa fede la documentazione, dopo si prenderà atto dell’esito conclusivo della procedura. In ogni caso che ci sia un futuro per il Catania non ci sono dubbi. Bisogna vedere di quale prospettiva e consistenza. Ma ascoltando Scibilia si percepisce che ci siano adesso le precondizioni per una rinascita definibile tale che porti il Catania in scenari calcistici nettamente diversi da quelli in cui purtroppo è precipitato”.

