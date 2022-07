ANTONELLI: “Palermo e Catania, ben vengano i denari dall’estero”

L’operatore di mercato Stefano Antonelli, a proposito dei recenti cambi di proprietà che hanno riguardato Palermo e Catania con gruppi stranieri al timone dei rispettivi club, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “Sono i benvenuti. Purché come accaduto per Commisso e Saputo investano. Vedo bene questa situazione legata al Palermo. Ben vengano i denari dall’estero. Guardo anche al Catania, altra società che ha dovuto fare i conti con il fallimento”, le parole di Antonelli, curioso di vedere anche cosa potrà accadere alle pendici dell’Etna dopo anni di bocconi amari dalla A alla C, fino ad arrivare alla radiazione dei rossazzurri dai ranghi federali. Ci si attende una serie d’investimenti importanti in entrambe le sponde della Sicilia: da una parte il City Group a Palermo, dall’altre il gruppo guidato dall’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra.

