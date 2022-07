CORRIERE DELLO SPORT: “Mercato, anche il Catania sulle tracce di Paponi”

Fresco di promozione in Serie B, il Bari provvederà a cedere quei giocatori che non rientreranno nel progetto cadetto. Tra questi figura l’attaccante Daniele Paponi. Dotato di esperienza e di un curriculum importante avendo vestito anche le maglie di club come Padova, Piacenza, Juve Stabia, Parma, Bologna, Perugia e Cesena, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la punta marchigiana classe 1988 è attenzionata da vari club. Sondaggi sarebbero stati effettuati da parte di Gubbio, Cerignola e Monopoli, che militano in Lega Pro. Il quotidiano evidenzia però anche la pista Catania, pronto a ripartire dalla Serie D, in attesa dell’ufficialità.

