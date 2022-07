ASSOSTAMPA CATANIA: “Gruppo Pelligra assicuri struttura di comunicazione professionale e contrattualizzata”

Assostampa Catania, sezione catanese della FNSI, il sindacato unitario dei giornalisti italiani, ha pubblicato una nota. All’interno si legge che “la scelta del Comune di fare rappresentare la città di Catania nel campionato di LND dal gruppo Pelligra rappresenta un primo fondamentale passo in avanti per uscire dalla crisi determinata dal fallimento del Calcio Catania”. Particolare attesa per quanto concerne soprattutto “i livelli occupazionali che intenderà garantire in questo progetto di rilancio”. Aggiungendo: “Diamo per scontato che un gruppo internazionale come quello di Ross Pelligra non possa e non voglia prescindere da una struttura di comunicazione altamente professionalizzata e contrattualizzata, capace di veicolare ai più alti livelli le informazioni del club rossazzurro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***