CATANIA: si lavora per completare quadri dirigenziali e sportivi. Spunta anche il nome di Rinaudo, ma…

C’è attesa per conoscere i nomi di chi farà parte dei quadri dirigenziali e sportivi del Catania. Nei prossimi giorni la proprietà del gruppo Pelligra ufficializzerà le figure che porteranno avanti il progetto di rinascita del club rossazzurro. A meno di sorprese sarà Alessandro Zarbano a ricoprire l’incarico di Amministratore Delegato, dopo averlo fatto per ben 17 anni al Genoa. Per la direzione sportiva, vari i profili valutati o che hanno avanzato la loro candidatura. Da Maurizio Pellegrino a Simone Di Battista, responsabile del settore scouting della Cremonese, passando per Giorgio Zamuner (ex Spal) e Davide Morello (ex FC Messina). Rumors di mercato accostano al Catania anche il Direttore Generale Antonello Laneri, fresco di addio al Trapani, e l’ex difensore del Palermo Leandro Rinaudo, nome però poco gradito alla piazza per alcune dichiarazioni infelici rilasciate nel 2008 dopo un derby vinto in Serie A dai rosanero. Vincenzo Grella ricoprirà un ruolo importante in relazione alla costruzione della rosa, farà parte del progetto anche Mark Bresciano. Scenario in evoluzione, pian pianino il ‘nuovo’ Catania prende forma.

