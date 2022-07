CATANIA: sarà caccia al record di abbonamenti in D, quello attuale appartiene al Palermo

La passione dei tifosi non conosce ostacoli neanche quando la propria squadra del cuore precipita nelle retrovie del calcio che conta. E’ il caso della tifoseria rossazzurra che, malgrado la ripartenza dai Dilettanti, si prepara a sostenere il Catania, a spingerlo immediatamente verso il ritorno tra i professionisti. Non sarà semplice, ma le premesse ci sono tutte per ripartire con entusiasmo. E chissà che i primi confortanti segnali non giungano in sede di Campagna Abbonamenti. In attesa di costituire formalmente la società, il popolo rossazzurro è pronto a rispondere presente partendo dalla sottoscrizione degli abbonamenti. C’è chi detiene proprio in Sicilia il record di abbonati in Serie D. Si tratta del Palermo, che nella stagione 2019/20 ha fatto registrare quota 10.446 tessere vendute superando di 357 il primato precedentemente stabilito dal Parma: la società emiliana aveva raggiunto 10.089 abbonamenti. Nemmeno Bari (7.680), Cesena (8.354), Modena (5.573) e Avellino (2.210) – le altre nobili decadute che sono state costrette a ripartire dalla D – erano riuscite a fare altrettanto.

