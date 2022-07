EX ROSSAZZURRI: Fini, avventura professionale in un top club cileno

Tre stagioni intense con la maglia del Catania. Un centinaio di presenze, autentiche battaglie sportive affrontate, l’emozione forte vissuta per la promozione in Serie B decisa nel 2002 da quel gol che il tifoso rossazzurro avrà rivisto dieci, cento, mille volte. Gol che permise al Catania di piegare la resistenza del Taranto nella finale d’andata dei Play Off, per poi lottare con le unghie e con i denti pareggiando a reti inviolate nell’”inferno” dello «Iacovone». Michele Fini, oggi, lavora all’estero. Precisamente nella Universidad de Chile, uno dei club storici e più vincenti del Cile. Dopo aver conquistato il titolo con il Penarol nel 2018, Fini è ripartito per una nuova avventura da vice allenatore, al fianco di Diego Lopez. L’obiettivo principale è quello di conquistare il titolo che manca da cinque anni. Con loro ci sarà anche un altro italiano, il preparatore atletico Francesco Bertini. Fini ritrova una vecchia conoscenza del Calcio Catania, il centrocampista Felipe Seymour, rossazzurro nel 2012 con Vincenzo Montella in panchina e attuale capitano della formazione cilena.

