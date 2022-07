CATANIA: quale mansione specifica per Grella nel progetto rossazzurro?

Sono giorni decisivi per la definizione dei quadri dirigenziali rossazzurri. Pian pianino il Catania prende forma. C’è curiosità per capire anche quale ruolo ricoprirà Vincenzo Grella, che attualmente ha un contratto da agente per la CAA Base. Dopo avere appeso le scarpette al chiodo, Grella ha avviato un’intensa attività di scouting individuando giocatori di talento e prospettiva. Nell’ambito del progetto Catania ha stabilito un contatto importante con Ross Pelligra, il quale si è affidato a lui per la vasta conoscenza del calcio italiano e le competenze riconosciute da più addetti ai lavori. Le scorse settimane Pelligra ha dichiarato a mezzo stampa che sarà il Presidente del Catania. Grella, invece, potrebbe fungere da vice. Sarà davvero così? Vediamo. Di sicuro l’ex centrocampista australiano metterà in campo tanto entusiasmo e passione per un’avventura assai stimolante, svolgendo compiti importanti nel nuovo asset dirigenziale.

