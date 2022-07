MERCATO: Catania, Morello in pole? Panarelli tra i nomi principali per la panchina

Tra oggi e domani potrebbero registrarsi le prime ufficialità. Davide Morello sembra essere il candidato più forte per la direzione sportiva del Catania. I colleghi di seried24.com riportano che ieri “c’è stato un ulteriore colloquio con la società per avallare il progetto e capire se effettivamente l’ex Messina fosse la figura giusta per dare al Catania subito la spinta verso la Lega Pro. Le sensazioni sono state molto positive”.

E’ chiaro che i candidati alla direzione sportiva abbiano già sentito gli eventuali nomi per la panchina. E Morello ne ha in mente uno su tutti: Luigi Panarelli. Contatti già avviati e un primo incontro conoscitivo (telefonico) anche con la proprietà rossazzurra. Il progetto piace molto, ma al momento Panarelli è ancora sotto contratto con la Fidelis Andria (scadenza al 2023, era stato esonerato lo scorso ottobre).

Se non dovesse andare a buon fine l’operazione Panarelli, sarebbe un altro il nome su cui lavorare. Si tratta di Domenico Giampà. Ex centrocampista classe ‘77 (una vita tra Serie A e Serie B), per un anno e mezzo allenatore del Città di Santagata. È un profilo giovane ma di prospettiva per far crescere il Catania, ma al momento è in subordine rispetto al collega più esperto per cui i contatti sono davvero molto avviati. Resta un terzo nome, quello di Fabio Prosperi, che ha firmato con il Campobasso ma che potrebbe liberarsi in caso di mancata iscrizione del club alla C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***