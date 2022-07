EX ROSSAZZURRI – Rizzo: “A Catania rivalità con Messina, ma ho sempre dato il massimo”

L’ex centrocampista del Catania Giuseppe Rizzo non ha nulla da rimproverarsi in carriera. Messinese di nascita, dalla passata stagione Rizzo – classe 1991 – è un tesserato del Messina e confida in un futuro importante. “Ho scelto Messina per fare una pazzia e giocare finalmente nella mia città, considerato che non ci ero mai riuscito in prima squadra – le parole riprese da messinasportiva.it – Qui a Messina c’è appena stata l’ufficialità del nuovo allenatore e del direttore sportivo, per cui adesso inizieranno a chiamare i calciatori. Al mio futuro chiedo soltanto un bel progetto. Reggina e Catania? Con amaranto e rossazzurri c’è ovviamente la rivalità dei tifosi messinesi, ma io in campo sono stato un professionista e ho sempre dato il massimo. Sinceramente ho avuto tutto e ho vissuto una carriera importante”.

