CATANIA (Sondaggio chiuso): quale allenatore per ripartire? Ecco il parere dei tifosi

A breve verranno sciolte le riserve anche per quanto concerne la nuova guida tecnica di un Catania che si appresta a ripartire dal campionato di Serie D dopo il fallimento. Diverse ipotesi sono emerse nelle ultime settimane. L’ex Acireale Fabio De Sanzo sembra in questo momento in pole, ma non si escludono sorprese. A proposito della scelta legata al timoniere rossazzurro che avrà il compito di riportare immediatamente tra i professionisti la squadra dell’Elefante, abbiamo chiesto il parere dei tifosi attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi. Chi potrebbe essere il giusto timoniere per il rilancio dell’Elefante? La maggioranza dei votanti ha optato per l’opzione “Punterei su un esperto conoscitore della Serie D”. Dopo avere ufficializzato l’ingaggio del D.S. Antonello Laneri, dunque, secondo i tifosi servirebbe una figura altrettanto esperta in panchina per affrontare al meglio il torneo. Per quanto riguarda i nomi circolati in questi giorni, i più votati sono stati il già citato De Sanzo (protagonista di una stagione importante ad Acireale), Ezio Raciti (che ha permesso al Messina di centrare una brillante salvezza in C) ed Eziolino Capuano. Un passettino più indietro Michele Pazienza, che il Cerignola neo promosso in C fatica all’idea di liberare.

