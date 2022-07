CATANIA SSD: chiavi in mano a Grella. Zarbano e Laneri le prossime ufficialità?

Oggi, mercoledì 13 luglio 2022, è stata costituita la società Catania SSD a rl. Un giorno importante che sancisce la rinascita del calcio a Catania e conferma l’importanza del ruolo che ricoprirà Vincenzo Grella nell’ambito del progetto Pelligra. Uomo di fiducia del patron Rosario Pelligra, l’ex centrocampista australiano avrà in mano le chiavi del Catania vivendo quotidianamente la realtà rossazzurra. Sarà Vice Presidente e Amministratore Delegato, sulla base del comunicato stampa emesso dalla controllante. Un pò a sorpresa, in questo caso, visto che da tempo le indiscrezioni di stampa indicavano la figura di Alessandro Zarbano in qualità di AD. L’ex dirigente del Genoa, comunque, dovrebbe essere ufficializzato prossimamente con altro incarico (oppure da Amministratore Delegato, se la mansione attuale è stata assunta solo in via temporanea da Grella). Ufficialità che riguarderebbe anche la figura di Antonello Laneri alla direzione sportiva o generale del neonato club dell’Elefante.

