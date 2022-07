CATANIA: in attesa di comunicazioni dalla FIGC, avanti con i passi successivi

Dopo avere costituito la Catania SSD iscrivendola alla Camera di Commercio, la nuova proprietà rossazzurra potrà procedere con gli adempimenti per l’iscrizione al Comitato Regionale e Nazionale della LND. Si attende, però, il semaforo verde della Federcalcio ed in quest’ottica bisogna aspettare l’esito dei controlli della Covisod per quanto concerne le domande di ammissione al prossimo campionato di Serie D pervenute. La stessa Covisod comunicherà l’esito dell’istruttoria entro giovedì 21 luglio. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato al 24 luglio (ore 20.00).

Il Catania archivierà il capitolo iscrizione (in sovrannumero) alla fine del mese o agli inizi di agosto, dipende dalle comunicazioni e dalla tempistica della FIGC. Nel frattempo la società si sta attivando per compiere i prossimi passi ufficiali. In settimana, come anticipato dal Vice Presidente ed Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella, verranno annunciate le figure di Direttore Generale e Direttore Sportivo (tra queste Antonello Laneri?). Vedremo se si saprà anche con certezza quale allenatore guiderà il nuovo Catania. Il favorito resta Fabio De Sanzo (difficile Michele Pazienza, anche Ezio Raciti e Giacomo Modica tra le opzioni), ma non si escludono sorprese. Cercando di capire se l’ex dirigente del Genoa Alessandro Zarbano farà ufficialmente parte del progetto ed eventualmente quale ruolo ricoprirebbe.

A breve verranno sciolte le riserve in merito alla scelta dello sponsor tecnico (Robe di Kappa, Nike, Erreà e altre aziende si sono avvicinate), al programma ed alla sede del ritiro prestagionale. I vertici del Catania SSD dovrebbero, inoltre, mettere nero su bianco in settimana l’accordo per l’utilizzo della struttura di Nesima per ospitare gli allenamenti della squadra che nascerà nel corso della stagione 2022/23. Rivolgendo uno sguardo alla vicenda Torre del Grifo, caratterizzata da tempi e modalità decisi dalla Curatela.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***