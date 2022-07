EX ROSSAZZURRI: Baldini e Castagnini decidono di lasciare Palermo

Silvio Baldini non sarà più l’allenatore del Palermo, lascia la sponda rosanero della Sicilia anche il Direttore Sportivo Renzo Castagnini. Entrambi hanno infatti deciso di dimettersi avvertendo una mancanza di fiducia da parte della proprietà rosanero, dopo avere contribuito al salto di categoria in Serie B. Castagnini è un grande ex calciatore rossazzurro ed ha più volte rimarcato i suoi trascorsi ai piedi dell’Etna (moglie catanese Renata Finocchiaro, ex pallavolista) sottolineando il fatto di avere giocato a Catania 40 anni fa totalizzando quasi cento partite, vincendo un campionato di B e disputando due anni tra i cadetti. Baldini, invece, sedette sulla panchina etnea nella stagione 2007/08 registrando un buon ruolino di marcia nel girone d’andata in Serie A e garantendo lo storico approdo dei rossazzurri nella semifinale di Coppa Italia. Si dimise il 31 marzo 2008 dopo il ko interno col Torino pagando un girone di ritorno non all’altezza.

