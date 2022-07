LA SICILIA: “La dirigenza si appresta a pensare al progetto tecnico-sportivo. Attesa per il nuovo allenatore”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il ritorno dell’Elefante è pressochè certificato. Il nuovo sodalizio etneo è chiamato adesso a far parlare di sè per i risultati sul campo. “Una serie di procedure federali hanno inevitabilmente condizionato le tempistiche di costruzione da zero della rosa, ma si tratta di step già assimilati – riporta il quotidiano – Manca poco dunque per enumerare i protagonisti del rettangolo verde che andranno all’assalto della D”. La nuova dirigenza “pianifica, respira e, finalmente, si appresta a pensare al progetto tecnico-sportivo. In tale direzione, l’affiliazione funge da codice di sblocco per annunciare, prossimamente, il nuovo tecnico e i nuovi giocatori”.

Un ventaglio di nomi – molti dei quali rappresentano indubbiamente proposte di agenti alla nuova proprietà – arricchisce il taccuino del Direttore Sportivo Laneri, che in tempi non sospetti aveva presentato i tranelli del mercato con trattative-lampo che vanno alternandosi a negoziati chiusi solo e soltanto al momento della firma. E l’allenatore quando arriva? “Una parte della tifoseria attendeva il nome buono in occasione della prima conferenza stampa della proprietà, ma le priorità operative sono state altre. Il nome di Giovanni Ferraro, interprete del successo nel girone G di Serie D alla guida del Giugliano, è quello più accreditato ma ogni momento potrebbe essere buono per un nuovo nome, così come per l’ufficialità, attesa ad ogni modo prima di agosto”.

