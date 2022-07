MERCATO: Bubas, contatti con tre club tra cui il Catania

Esperto attaccante argentino che ben conosce i campionati di Serie C e D avendo vestito le casacche di Vibonese, Juve Stabia, Cavese e Fidelis Andria, Nicolás Bubas ha risolto consensualmente il contratto che lo legava all’Andria e valuterà la sua prossima destinazione. Il ragazzo classe 1989 è stuzzicato dall’idea di tornare a Cava de’ Tirreni, dove militò nella stagione 2020/21 in terza serie. Ma ci sono anche altre due ipotesi provenienti dalla D: Brindisi e Catania. Al momento Bubas sembra tenere maggiormente in considerazione le ipotesi Cavese e Catania. I contatti tra le parti sono avvenuti, vedremo se determineranno novità sostanziali nelle prossime ore. Nel caso in cui accettasse il trasferimento in Serie D, Bubas tornerebbe in questa categoria dopo la proficua esperienza di Vibo Valentia caratterizzata dalla realizzazione di 15 reti in campionato, contribuendo alla promozione in c della Vibonese nell’annata 2017/18.

