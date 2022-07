EX ROSSAZZURRI – Ciceri: “Pelligra spero non sia come Mike Piazza alla Reggiana…”

Il commento sui social dell’ex bomber del Catania Claudio Ciceri relativamente all’ufficialità dell’acquisizione del club rossazzurro da parte del gruppo guidato da Ross Pelligra: “Euforia a Catania per l’arrivo del nuovo Presidente, italo-australiano, che promette grandi cose”, scrive. Aggiungendo la speranza “che non sia come Mike Piazza, italo-americano che è venuto anni fa alla Reggiana a illudere i suoi tifosi, per poi fallire miseramente. Il calcio ha bisogno di fatti, non di parole, quelle le mettono i giornalisti…”. L’auspicio è che davvero Pelligra rilanci il calcio nella città dell’Elefante, dimostrandolo con i fatti.

