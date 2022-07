EX ROSSAZZURRI – Mercato: niente Serie A per Bellusci, ceduto all’Ascoli

Dopo avere fornito un contributo importante la stagione scorsa – in prestito – per il raggiungimento dei playoff, l’ex difensore del Catania Giuseppe Bellusci prosegue l’avventura con la maglia dell’Ascoli. Il cartellino apparteneva al Monza, fresco di promozione in Serie A. La società brianzola in queste ore ha perfezionato la cessione a titolo definitivo di Bellusci al club marchigiano, firmando un accordo di durata biennale. Il calciatore classe 1989 continuerà, pertanto, la militanza nel campionato cadetto. Finora le uniche esperienze in massima categoria le ha vissute con le maglie di Ascoli (agli inizi della carriera), Catania (un centinaio di apparizioni) ed Empoli (più di 30 presenze).

