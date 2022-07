HELBIZ: dopo il mancato inserimento nel progetto Catania, continua ad investire sulla Serie B

Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, Helbiz Live (nella foto Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media) ha presentato l’intero campionato di Serie BKT per la prossima stagione con le partite che saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights, oltre ad un palinsesto che offre altri eventi e contenuti, tra cui il basket e football della NCAA e la novità dell’eSkootr Champioship (eSC), primo campionato mondiale di monopattini elettrici. Nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live, Chiara Giuffrida, 26enne siciliana laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano appassionata di calcio da quando era bambina, quando il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania. Helbiz Media, dopo avere tentato recentemente di far parte del progetto di rilancio del calcio alle pendici dell’Etna in sinergia con la società MMR Cinema di Manuele Ilari (ma il Comune di Catania ha preferito dire sì alla manifestazione d’interesse presentata dal Gruppo Pelligra), conferma pertanto l’investimento sulla Lega di B.

